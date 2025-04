Bergomi svela un segreto sull’Inter che nessuno si aspettava: c’entra un giocatore insospettabile?

C’è un dettaglio passato inosservato nelle ultime partite dell’Inter, ma Bergomi lo ha notato: potrebbe cambiare tutto nella corsa ai grandi obiettivi.

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi ha messo sotto la lente d’ingrandimento il modo in cui l’Inter ha gestito due partite molto diverse tra loro: la netta vittoria contro il Cagliari e l’attesissimo scontro europeo con il Bayern Monaco. Il Bayern resta una macchina ad alta intensità, con un pressing che non concede tregua, capace di creare duelli a tutto campo: questo è un monito in vista della gara di dopodomani. Una partita in cui Inzaghi dovrà gestire non solo le fatiche dei suoi.

Un’Inter camaleontica, capace di sorprendere

L’ex capitano nerazzurro ha sottolineato come all’andata alcuni movimenti chiave abbiano fatto la differenza nella prestazione dell’Inter. Bastoni, per esempio, si è spinto fino all’area avversaria, mentre Barella si è abbassato quasi a fare il regista aggiunto. Darmian, in certi momenti, ha preso iniziative quasi da centravanti. Questo tipo di interpretazione fluida ha mandato in confusione il Bayern, costringendo perfino Harry Kane a rinunciare alla profondità per dare una mano in costruzione. Carlos Augusto si è messo in mostra con una prestazione solida e intelligente. In una fase delicata del match, l’Inter ha saputo gestire il possesso per oltre un minuto sullo 0-1, segnale di maturità e sangue freddo.

Arnautovic, l’insospettabile chiave dello spogliatoio

Infine, Bergomi ha lasciato intuire chi sia, secondo lui, il vero ago della bilancia in questa Inter. Non Lautaro, né Calhanoglu o Barella. Il nome che spiazza è quello di Marko Arnautovic. L’austriaco, criticato a lungo, ha risposto con gol pesanti e un atteggiamento che sta conquistando tutti all’esterno, visto che in spogliatoio è sempre stato amatissimo. Per Bergomi, Arnautovic ha un valore che va oltre il campo: è un uomo rispettato, amico stretto di Calhanoglu, sempre più coinvolto nel gruppo. In un ambiente dove la pressione è altissima, avere una figura così all’interno può cambiare gli equilibri.

