Inter e Napoli sul capitano di un’italiana: le voci tornano più potenti che mai

I nerazzurri hanno le idee chiare su come operare sul mercato la prossima estate: il lavoro dei dirigenti sarà in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in tempi recenti.

L’Inter, pronta a rinforzare la squadra per la prossima stagione, ha in mente una linea guida ben precisa: puntare su giovani che possano fare la differenza fin da subito. Gli obiettivi della dirigenza sono tanti e riguardano tutti i reparti. Questo piano non esclude a priori che si punti anche su giocatori più esperti. Il club sta seguendo con attenzione la situazione di alcuni elementi di spicco in Serie A, tra cui Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Il giocatore, che ieri potrebbe aver giocato l’ultimo derby della Capitale con la maglia giallorossa, sta attraversando un momento molto delicato. Il suo rapporto con la società e i tifosi è arrivato a un punto critico, mettendo in discussione la sua permanenza nella capitale.

Il futuro di Pellegrini: potrebbe essere lontano dalla Roma

Secondo le voci riportate dal quotidiano Il Messaggero, a 28 anni, il centrocampista ha ancora diversi anni di alto livello davanti a sé e intende sfruttare al massimo le sue ultime opportunità con la Roma, in attesa di una proposta di rinnovo. La sensazione che circola, però, è quella di un addio sempre più vicino. Un’offerta concreta potrebbe spingere il club e il giocatore a trovare un accordo, evitando di vederlo partire a parametro zero tra un anno.

Inter e Napoli su Pellegrini: il futuro sembra lontano da Roma

Secondo il Corriere della Sera, Simone Inzaghi e Antonio Conte, entrambi interessati a rinforzare il proprio centrocampo, vedrebbero bene il giocatore nelle loro squadre. A gennaio il nome di Pellegrini era già stato accostato alla squadra di Milano, in particolare nell’ambito di possibili trattative legate a Davide Frattesi. Inoltre, il suo nome è stato coinvolto anche in una possibile trattativa con il Milan per il riscatto di Alexis Saelemaekers, lasciando presagire un futuro lontano dalla Roma. Il destino di Pellegrini dipenderà molto dalle mosse dei club interessati e dalle decisioni che prenderà il prossimo allenatore rossonero.

Leggi l’articolo completo Inter e Napoli sul capitano di un’italiana: le voci tornano più potenti che mai, su Notizie Inter.