Bernardeschi a DAZN: «Ritorno alla Juve? Oggi sono stato alla Continassa, sul mercato…». Le parole dell'ex bianconero

Ospite a Supertele, su DAZN, Federico Bernardeschi ha risposto anche sul possibile ritorno alla Juve.

RITORNO ALLA JUVE – «Sono andato a salutare i ragazzi e il mister, la società. Io vado sempre, sono andato anche l’anno scorso. Ieri ero allo stadio e oggi sono andato a salutare. Non si è parlato di niente, niente mercato».

JUVE-INTER – «Ieri sera partita non brillantissima, ero allo stadio e l’ho vista dal vivo. Non è stata bella da vedere. Il livello della Serie A è alto e la dimostrazione è l’Inter che lo scorso anno è arrivata in finale di Champions».

ALLEGRI – «Sono andato questa mattina a salutare la Juventus. Io penso che Max stia facendo un grandissimo lavoro, i risultati parlano per lui e non avevo alcun dubbio. Ne ha passate tante, ma lui sa come si fa. Corto muso? Non penso che a lui piaccia il corto muso, la Juve è andata in finale di Champions con il 4-2-3-1, che è un modulo offensivo. Allegri in realtà è molto bravo ad adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che ha».

CHIESA – «Penso che Fede si trovi meglio a giocare da esterno. Ci vuole un po’ di tempo di adattamento per assimilare tutti gli automatismi che deve avere una punta o una seconda punta».

