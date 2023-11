Thiago Motta, osservatori al Dall’Ara! Si muove la big di Serie A, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello, oggi erano presenti alcuni osservatori del Milan al Dall’Ara per visionare Thiago Motta. Il suo nome sarebbe in cima alla lista della dirigenza per il post Pioli.

L’ex centrocampista negli scorsi mesi era stato accostato anche alla panchina della Juventus.

