Bernardeschi: «Bonucci meritava un’uscita differente. Sul ritorno in Serie A…». Parla l’ex Juventus

A Sky Sport, è intervenuto l’ex Juve Federico Bernardeschi. Ecco le sue parole.

RITORNO IN ITALIA – «L’Italia è casa mia ed è normale che un po’ manchi. Io accostato a Bologna, Atalanta e Napoli? Posso dire che al momento sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Qualora dovessero esserci delle opportunità le valuterò insieme al club con grande sincerità».

BONUCCI – «Dispiace tanto per la situazione di Leonardo, non è facile per nessuno. L’ho sentito e probabilmente avrebbe meritato di uscire in maniera differente se proprio doveva uscire. L’ho scritto anche a lui. Poi ci sono dinamiche che io non conosco dall’esterno, ma lui è un simbolo della Juventus, umanamente parlando mi dispiace molto».

