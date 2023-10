Bernardeschi Juve: ecco perché l’esterno del Toronto direbbe si al ritorno a Torino in prestito per 6 mesi

E’ Bernardeschi il nome “nuovo” per la Juve come eventuale alternativa a Berardi per il mercato di gennaio.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport l’esterno del Toronto direbbe si al ritorno a Torino (in prestito per 6 mesi) per un motivo ben preciso. Alla Juve, infatti, Bernardeschi avrebbe più possibilità di mettersi in mostra per ottenere la convocazione dell’Italia di Spalletti per Euro 2024.

