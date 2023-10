Bernardeschi Juve, ritorno in vista a gennaio per l’esterno? Ecco cosa filtra dopo l’incontro tra Bozzo e Giuntoli

Gazzetta.it fa il punto della situazione sul possibile ritorno di Federico Bernardeschi alla Juve a gennaio. Il giocatore, non è un mistero, prenderebbe il primo volo per Torino per tornare a vestire la maglia bianconera, ma l’affare non è esattamente in chiusura.

Valutazioni se ne fanno ogni giorno e nulla si può scartare vista l’emergenza a centrocampo, ma al momento non è stata ancora presa una decisione. L’incontro di oggi tra Bozzo (che cura gli interessi del giocatore) e Giuntoli è servito all’intermediario per esplorare le dirigenze del club e fare una rosa di nomi che potrebbero interessare in questo momento.

