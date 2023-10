Anche Radu Dragusin coinvolto nel caso Fagioli? La madre dell’ex difensore della Juventus ha risposto alle accuse

Ai microfoni di Sportitalia, la madre di Radu Dragusin ha risposto alle accuse sul coinvolgimento dell’ex Juventus nel caso Fagioli.

LE PAROLE – «Radu gli ha solo prestato dei soldi. Sono stati compagni in Primavera. Onestamente, sono così indignata che non riesco a trovare le parole. Non si può gettare fango su un ragazzo di 21 anni, che è il calciatore rumeno più rappresentativo a livello internazionale. Ha faticato tanto per arrivare dove è adesso, non ha mai scommesso in vita sua».

The post Caso Fagioli, la madre di Dragusin: «Ecco tutta la verità su cosa è successo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG