Crespi torna alla Juventus Next Gen: incontro positivo, è fatta per il ritorno del portiere dopo l’esperienza della scorsa stagione

Gian Marco Crespi torna alla Juventus Next Gen. È andato in scena in queste ore un incontro tra la dirigenza bianconera e gli agenti del portiere classe 2001 che ha portato alla fumata bianca nell’operazione. Crespi, svincolato dopo la scadenza del contratto col Crotone, si legherà nelle prossime ore ai bianconeri con un nuovo accordo.

La necessità di intervenire sul mercato è nata nel momento in cui Giovanni Garofani, portiere titolare fino a quel momento con Brambilla, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per colpa di un infortunio. Una lesione miotendinea del retto femorale della coscia destra, per la cui guarigione è stato necessario un intervento chirurgico (in data 22 settembre) e uno stop di almeno 4 mesi. Con i soli Daffara e Scaglia a disposizione, i bianconeri han ripensato a chi la maglia della Seconda squadra l’ha già indossata, convincendo nella seconda parte della passata stagione.

Crespi è arrivato alla Juventus a gennaio 2023, in prestito con diritto di riscatto dal Crotone. 4 presenze in Serie C, 2 nel cammino glorioso in Coppa Italia che ha portato la Next Gen a giocarsi la finale con il Vicenza. Anche per lui, però, un percorso 1.0 a Torino falcidiato da qualche stop per infortunio: prima agli adduttori, poi alla spalla destra che lo ha portato ad operarsi il 19 aprile scorso. Da quel momento è iniziato il suo percorso di recupero: la Juve non ha esercitato il diritto di riscatto, l’estremo difensore è tornato momentaneamente al Crotone ma il suo contratto è scaduto ed è rimasto svincolato. Crespi è pronto a tornare in campo, lasciandosi così alle spalle i guai fisici che lo han colpito in questi mesi: pronto, anche, a vivere il suo secondo capitolo in bianconero.

The post Crespi torna alla Juventus Next Gen: incontro positivo, è fatta per il ritorno del portiere in bianconero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG