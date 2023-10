Stefano Braghin, Head of Juventus Women, ha parlato in occasione della consegna della maglia di Sembrant al Museum

Stefano Braghin ha così parlato ai canali ufficiali della Juventus in occasione della consegna della maglia delle 100 presenze di Linda Sembrant al Museum.

LE PAROLE – «È un grande piacere vivere questa giornata. Questa è la testimonianza di una grande calciatrice che ha contribuito a fare la storia del nostro progetto. Ha vinto tanto, ma soprattutto ha insegnato tanto a tutti, sia alle giovani che alle meno giovani. Per me lei è un modello e averla qui è un tributo a qualcosa di importante che ha fatto per noi e che magari continuerà a fare anche in futuro in altre vesti. Avere con noi giocatrici del livello di Linda è una conferma del lavoro fatto, sicuramente questo è stato possibile anche grazie alla storia unica della Juventus e qui al museo siamo dentro la storia e tutti vogliono contribuire a scriverne un pezzetto».

The post Braghin estasiato: «Giocatrici come Sembrant confermano una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG