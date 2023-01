Federico Bernardeschi si unisce ai tanti messaggi di cordoglio per Gianluca Vialli: le dichiarazioni dell’esterno del Toronto

Federico Bernardeschi ha voluto parlare del suo rapporto con Gianluca Vialli ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Gianluca è stato tutto, ha fatto tantissime cose per tante persone. Mi ritengo molto fortunato ad averlo incontrato, è stata una persona straordinaria. Con le sue parole che usava durante il viaggio per l’Europeo vinto è stata una delle chiavi della vittoria, toccava le corde che doveva toccare. Senza Gianluca quell’Europeo non lo avremmo vinto, per tutto quello che ci ha insegnato e trasmesso. Per questo lo ringraziao per quello che ci ha dato, era una persona rara, di quelle che si trovano difficilmente».

L'articolo Bernardeschi rivela: «Senza Vialli non avremmo vinto l'Europeo» proviene da Calcio News 24.

