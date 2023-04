Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha detto la sua su Romelu Lukaku e la stagione che sta attraversando il belga

Intervistato da TMW, l’ex portiere nerazzurro Tommaso Berni ha parlato anche di Romelu Lukaku e della stagione che sta vivendo al suo ritorno all’Inter.

LE PAROLE DI BERNI –: «Purtroppo sappiamo che ha bisogno di avere tanto minutaggio e gli infortuni lo hanno penalizzato parecchio, così come il Mondiale. Ha tante non scusanti, ma attenuanti. Per me è fondamentale riuscire a gestirlo nel migliore dei modi, ha uno strapotere incredibile e sogno di averlo sempre nella mia squadra. Sono convinto che la sua presenza si faccia sentire anche senza fare gol. Sui rigori? In allenamento abbiamo fatto veramente tante tante sfide. È molto difficile pararglieli perché è freddo, molto preciso ed ha un calcio potentissimo. Ben per noi che gioca per l’Inter (ride, ndr)».

