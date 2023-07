L’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni ha espresso il suo parere sui due possibili sostituti del partente Onana.

TMW ha intervistato Tommaso Berni che ha commentato le voci di mercato riguardanti la porta nerazzurra. “Se la cessione di Onana dovesse diventare ufficiale mi dispiacerebbe molto. Ha fatto delle cose straordinarie, ambientandosi in un calcio completamente differente, nuovo e con una lingua diversa. È un portiere di grande qualità, di grande spessore, di grande carisma che vorrei vedere all’Inter per tanti anni. Sappiamo coma va il mercato adesso”.

Anatolij Trubin

“Vediamo cosa succederà, ma se sarà ceduto mi auguro che venga lasciato partire per una cifra importante perché il ragazzo ha valore. La dirigenza dell’Inter è comunque molto competitiva e preparata, sono convinto che riusciranno come tutti gli anni a fare un grande mercato. Trubin e Sommer sono due ottimi portieri, uno dei quali è giovane, ha ancora tantissimo da dimostrare ed ha margini di miglioramento importanti, mentre l’altro è un giocatore di grande esperienza. Non è facile per un portiere straniero arrivare e sapersi ambientare subito bene come è riuscito ad Onana. Mi auguro che riescano a fare lo stesso percorso se dovessero arrivare in Italia“.

