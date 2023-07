In pochissime ore i tifosi dell’Inter hanno acquistato gli ultimi abbonamenti disponibili per la prossima stagione di Serie A

Gli abbonamenti per le gare casalinghe dell’Inter alla prossima stagione sono andati sold out in pochissime ore dall’apertura della vendita libera (superato ogni record!). Il club nerazzurro comunica l’apertura di una lista d’attesa e svela quando comincerà la vendita dei biglietti per la prima gara della stagione contro il Monza.

Sold out e record

FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2023/24, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società a quota 40.000 circa. Il sold-out si è raggiunto in una manciata di ore, nel quale sono andati esauriti tutti i posti in vendita libera. La campagna rinnovo era stata avviata lo scorso 20 giugno: dalle fasi di conferma posto alla vendita libera, in soli 20 giorni si è chiuso l’intero ciclo di vendita. Un altro record assoluto per il Club.

Apre la lista d’attesa per la stagione 2024/25

Come ormai da tradizione, apre nuovamente la lista d’attesa per la stagione 2024/25. Si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell’acquisto di abbonamenti. Da questo momento l’iscrizione è aperta su inter.it/abbonamenti fino alla mezzanotte di lunedì 24 luglio ed è riservata ai soli titolari di tessera “Siamo Noi”.

Come funziona

Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti, saranno gli iscritti alla lista d’attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati.

Biglietti per Inter-Monza

La vendita dei biglietti della prima di campionato, Inter-Monza di sabato 19 agosto ore 20:45, inizierà alle ore 10.30 di venerdì 14 luglio sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita ufficiali (Inter Store Milano, Ticketing corner San Siro e rete Vivaticket). Sul sito inter.it/tickets è inoltre possibile iscriversi agli “alert” di vendita dei prossimi incontri con il proprio indirizzo e-mail, così da ricevere tutte le informazioni sui biglietti dei prossimi match della Serie A TIM 23-24.

Inter, abbonamenti alla prossima stagione già sold out! Apre la lista d'attesa

