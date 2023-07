L’ex difensore Fabio Galante è contento di come stanno operando i dirigenti nerazzurri sul calciomercato in questo inizio di sessione estiva.

Fabio Galante ha rilasciato una breve battuta sul mercato dell’Inter ai microfoni di Sky Sport; l’ex difensore è ottimista in vista della prossima stagione. “Il mercato dura fino al 31 agosto, c’è ancora tanto tempo”.

Davide Frattesi

“L’Inter si sta muovendo bene, come doveva essere: ha preso Frattesi che è un giovane interessante, spero che Lukaku possa rimanere perché sarebbbe un acquisto importante per l’ambiente e per il giocatore. Poi sono arrivati Bisseck e Thuram oltre ai rinnovi. Sarà competitiva per vincere il campionato“. Marotta e Ausilio cercheranno di concludere altre trattative come quelle dello stesso Lukaku e dei due portieri a breve.

