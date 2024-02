L’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti, ha detto la sua su uno dei giocatori in cui si rivede, ovvero Nicolò Barella: le sue parole

Intervistato dal Corriere dello Sport, Nicola Berti torna a parlare di Nicolò Barella, identificandolo come il suo erede all’Inter.

BARELLA – «Nel suo ruolo, in Europa è il più forte in assoluto: gli darei il Pallone d’oro. Ogni tanto Barella lo sento, ho il suo numero. Martedì sera, a San Siro in Inter-Atletico, ero a bordo campo e dopo dieci minuti di partita istintivamente avrei scavalcato per raccogliere i guanti che Barella aveva appena lanciato a terra. Ho pensato di corrompere qualcuno per farmeli dare…»

LA SUA CRESCITA – «Direi di sì, avvicinando lui e Gundogan per qualità e caratteristiche tecniche. Ho visto Barella nella partita contro l’Atletico Madrid: è in formissima, nel primo tempo l’Inter attaccava vicino a dove ero posizionato io e mi sono davvero reso conto del furore che ha addosso. Un giocatore pazzesco, come sostengo da tempo. Poi penso che Barella abbia ancora dei margini di miglioramento».

SULLA SUA CESSIONE – «Spero di no: lui, Lautaro e Dumfries vanno blindati. Poi certi club, come per esempio il Manchester City, hanno i mezzi per sferrare l’assalto a un giocatore del livello di Barella. Ma spero che l’Inter resista».

