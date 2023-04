L’ex arbitro Paolo Bertini è tornato a parlare delle polemiche che hanno seguito Juve Inter di Coppa Italia

Paolo Bertini, ex arbitro, ha parlato a TMW Radio dei discussi episodi di Juve-Inter.

LE PAROLE – «E’ una gara sempre molto accesa e densa di rivalità sotto il profilo del temperamento. L’esultanza di Lukaku l’ho trovata fuori luogo. Oggi l’ho letta come una risposta agli ululati razzisti, ma in generale è da lì che è partito tutto. La gara non è stata rognosissima. Tecnicamente è stata una gara mediocre. Il fallo di Lukaku su Gatti? Non è stato un bell’intervento. C’era lo spazio per evitare l’impatto ed ha cercato il piede dell’avversario. Rivedendolo dopo qualche dubbio in più tra giallo e rosso m’è venuto. Questa è l’ulteriore attestazione che i giocatori molto corretti, come io reputo Lukaku, alzano troppo il temperamento in alcune situazioni. Lukaku, nella normalità, si sarebbe risparmiato quel tackle».

