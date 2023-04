Juve Inter, anche il dirigente nerazzurro Baccin nel mirino per insulti all’arbitro Massa e non solo! Di cosa è accusato

Secondo quanto riferito da La Stampa, gli ispettori della Procura Federale hanno riempito quattro pagine con quello che è successo dopo l’80’ minuto di gioco di Juve–Inter dell’altra sera.

In particolare, cosa non evidenziata fin qui, quanto fatto da Dario Baccin, dirigente nerazzurro che oltre a ripetuti insulti verso l’arbitro Massa, avrebbe anche cercato di venire al contatto fisico con il fischietto di gara. Non c’è invece traccia di quanto avvenuto negli spogliatoi.

