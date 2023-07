Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 in amichevole tra Italia femminile e Marocco. Ultima prima del Mondiale

Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampadopo lo 0-0 in amichevole tra Italia femminile e Marocco. Ultima prima del Mondiale:

«Dopo due settimane di lavoro intenso abbiamo pagato forse anche la mancanza di brillantezza e un po’ di tensione. Si sono viste cose su cui abbiamo lavorato, ma soprattutto sotto porta bisogna essere più cattive e affamate, ma ci arriveremo. Abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma dobbiamo migliorare nelle scelte, sulle quali abbiamo commesso troppi errori: su questi aspetti lavoreremo fino al 24. Partite come queste servono per far fare esperienza soprattutto alle giovani. Sia Emma che Giulia hanno fatto bene».

The post Bertolini verso il Mondiale Femminile: «Ecco cosa ci serve» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG