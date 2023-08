Daniel Bertoni, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato dell’ultimo acquisto del club viola, l’attaccante del River Plate Lucas Beltran

PAROLE – «Intanto, la Fiorentina ha fatto davvero un ottimo acquisto. Beltran ha tutte le qualità per imporsi in Italia: arriva al momento giusto dopo aver disputato un’ottima stagione in Argentina. Lo seguo con attenzione da quando il River l’aveva girato in prestito al Colon di Santa Fe per richiamarlo immediatamente non appena a sua volta ha ceduto Julian Alvarez al Manchester City. A proposito d’Inghilterra: complimenti al Tottenham che ha preso Alejo Veliz dal Rosario Central. Per me un fenomeno».

