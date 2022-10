Bertoni: «Leao è già affermato pure in Nazionale». Le parole dell’ex calciatore

Daniel Bertoni ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport delle differenze tra Kvaratskhelia e Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Kvara è molto interessante, si capisce che avrà un grande futuro. Leao è già affermato pure in Nazionale. Dribbla bene, sa rifinire in manovra. Sono diversi fra loro ma entrambi goleador decisivi per la Serie A. Leao ha dimostrato di più in Italia dove ha già vinto uno Scudetto»

The post Bertoni: «Leao è già affermato pure in Nazionale» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG