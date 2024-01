Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha detto la sua al termine del primo tempo fra Fiorentina ed Inter: il suo commento

Attraverso il proprio account X, Fabrizio Biasin ha commentato così il primo tempo di Fiorentina Inter terminato sullo 0 ad 1 per i nerazzurri.

COMMENTO – «Nerazzurri (come prevedibile) un po’ in difficoltà a centrocampo, comunque bravi in ripartenza.

Partita apertissima, decisa fin qui dall’ennesimo centro di #Lautaro e da una parata davvero eccezionale di #Sommer».

