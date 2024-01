I nerazzurri lasciano giocare i toscani ma pur con qualche sofferenza di troppo conquistano i 3 punti a Firenze.

La Fiorentina inizia a fare la partita: Sommer rischia troppo in avvio nell’impostazione dal basso ma i viola sprecano tutto per colpa di un fuorigioco. L’Inter va vicino al goal grazie all’errore di Martinez Quarta: Lautaro si invola verso la porta avversaria ma Terracciano smanaccia in angolo. I padroni di casa vanno in vantaggio con la rete di Nzola che viene però annullata per offside; si resta sullo 0-0. I nerazzurri attaccano in contropiede ma Faraoni effettua un salvataggio miracoloso in scivolata anticipando Carlos Augusto. Sul successivo corner, al 14’ Lautaro Martinez segna di testa il primo goal del match con un’incornata sul primo palo. Alla mezz’ora Thuram parte da solo ma scivola una volta arrivato al limite dell’area e poco dopo il destro di Frattesi viene respinto dal portiere viola. I toscani si fanno vedere col destro di Bonaventura che esalta i riflessi di Sommer. Vantaggio minimo per l’Inter alla fine del primo tempo.

Yann Sommer

I nerazzurri ci provano in ripartenza anche ad inizio ripresa: Frattesi serve Lautaro che calcia fuori. Dall’altra parte il rito-cross di Parisi esce di poco a lato; attorno all’ora di gioco Darmian crossa basso per Lautaro che spara alle stelle. Poco dopo Nzola spreca due occasioni limpide; al 75’ Sommer ipnotizza Nico Gonzalez dagli 11 metri e gli blocca il rigore. Il forcing viola non porta a grandi occasioni ma solo a tanti cross insidiosi; la gara termina 1-0 per l’Inter.

