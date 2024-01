I voti ai protagonisti del match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Fiorentina Inter

Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Inter, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Ancora una volta Lautaro Martinez è decisivo nella vittoria dei nerazzurri: il gol che mette subito in discesa la gara è solo la ciliegina di una prestazione in cui l’argentino sembra uno e trino: crea, finalizza, recupera palla. Non c’è niente che non gli riesca. Sull’altro fronte anche Bonaventura in campo è in ogni posizione: creatore di gioco avanzato, Jack è il migliore della squadra di Italiano.

FLOP: Due occasioni, un gol annulato per offside: la scelta di schierare Nzola paga solo a metà. L’attaccante viola in realtà è molto vivace, in grado di creare occasioni pericolose, ma a pesare sul giudizio finale è lo zero alla casella gol segnati. Peggio di lui però Nico Gonzalez: perchè il compagno di squadra il suo conquistando il rigore lo fa, ma la trasformazione dell’argentino è poco più di un passaggio a Sommer. Nell’Inter Bastoni rischia e molto su Ranieri: il VAR e Aureliano lo graziano, ma su alcune chiusure si prende dei rischi (e un giallo) che non piacciono ad Inzaghi che poi lo toglie.

