Le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria ottenuta dai blucerchiati contro il Cittadella

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Sampdoria, arrivata in rimonta contro il Cittadella con i gol di Giordano e Ghilardi. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Importante invertire la rotta, sapevamo che fosse un campo difficile. Era importante mettere l’atteggiamento giusto perché sapevamo che sarebbe stata una partita da giocare sulle seconde palle e la lotta. L’abbiamo interpretata bene e nonostante fossimo andati in svantaggio siamo stati bravi a rimanere in partita e ad avere la reazione giusta per portare a casa questi tre punti fondamentali».

ATTEGGIAMENTO – «E’ stata una bella prova di carattere da parte di tutti, anche chi è entrato ha avuto l’atteggiamento giusto e lo spirito che doveva mettere. Ci godiamo questa vittoria ma non abbiamo ancora fatto niente».

MODENA – «Dobbiamo stare sul pezzo perché la partita della settimana prossima sarà un’altra gara difficile (contro il Modena n.d.r.). Era importante dopo le vittorie di tutte le altre squadre ieri, era fondamentale muore la classifica e l’abbiamo fatto con i tre punti».

TIFOSI – «I nostri sono tifosi fantastici, siamo contenti di avergli regalato oggi almeno una soddisfazione».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG