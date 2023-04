Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha espresso il suo pensiero sulla stagione dell’Inter dopo la sconfitta contro il Monza

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin commenta la paradossale stagione che sta vivendo l’Inter, reduce dall’undicesima sconfitta in campionato (contro il Monza) ma ancora in corsa in Champions League.

Meno di 2 mesi al termine della stagione L’annata dell’#Inter può avere ancora 2 finali estremi: 1) Leggendaria

2) Fallimentare Il fatto che esista una minima speranza 1) non consente neppure una liberatoria incazzatura totale. Ecco, questa cosa è decisamente molto interista. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 16, 2023

Sul tweet si legge: «Meno di 2 mesi al termine della stagione. L’annata dell’#Inter può avere ancora 2 finali estremi:

1) Leggendaria

2) Fallimentare

Il fatto che esista una minima speranza 1) non consente neppure una liberatoria incazzatura totale. Ecco, questa cosa è decisamente molto interista».

L’articolo Biasin: «Annata che può essere leggendaria o fallimentare, questo è molto da Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG