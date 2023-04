L’Inter comunica che i biglietti per Inter-Benfica, gara di ritorno dei Quarti di Finale di Champions League, sono già sold out

Sul sito ufficiale dei nerazzurri arriva la comunicazione relativa ai biglietti di Inter-Benfica, gara di ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Per la sfida a San Siro si è raggiunto già da giorni il sold out.

Su inter.it si legge: «Inter-Benfica, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma mercoledì 19 aprile alle 21:00 a San Siro. Sarà una notte unica, in cui ogni singola stilla di energia andrà utilizzata. Ed è per notti come queste che il pubblico interista saprà dare, come sempre, una mano incredibile ai ragazzi nerazzurri in campo. FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti per Inter-Benfica. Un vero record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. Per le eventuali disponibilità residue di biglietti, che dovessero liberarsi a ridosso del match, è possibile iscriversi all’alert “Avvisami quando in vendita” nella pagina inter.it/tickets».

L’articolo Biglietti Inter-Benfica, il club comunica il sold out: «Un vero record di fidelizzazione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG