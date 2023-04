L’ex centrocampista nerazzurro, Borja Valero, ha detto la sua sulla prestazione offerta da Lukaku nel match perso dall’Inter contro il Monza

Intervenuto dagli studi di Dazn, Borja Valero ha commentato così la prestazione di Lukaku nella sconfitta rimediata dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Monza nel trentesimo turno di Serie A.

LE PAROLE DI BORJA VALERO –: «Aveva bisogno di fare una gran partita per riprendersi del tutto e tornare quel Romelu di tre anni fa, i tifosi vorrebbero vederlo. Vero che ha segnato rigori importanti in questa stagione ma il tifoso vorrebbe vedere Lukaku con quella fame che aveva nella sua prima esperienza in nerazzurro. Faceva gol ogni partita praticamente e quel Lukaku quest’anno non si sta vedendo»

L’articolo Borja Valero: «Lukaku? I tifosi vorrebbero vedere quello di tre anni fa ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG