Biasin attacca: «Storia IG Lukaku? Mica ha 13 anni, se ha una verità la racconti». La stoccata del giornalista al belga

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, su Twitter lancia un altro attacco a Romelu Lukaku, in rotta con l’Inter e sempre chiacchierato in ottica calciomercato Juve.

È straordinario come nel mondo del calcio appaia sempre tutto così difficile, misterioso, confuso. Hai una verità da raccontare? Raccontala. No, meglio la storia su Instagram con la frase ad effetto. Ma mica solo #Lukaku, tutti quanti. Non avete 13 anni. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 22, 2023

