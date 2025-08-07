Nelle ultime ore è arrivata una svolta improvvisa nell’affare Vlahovic: il Milan è ormai a un passo dal nuovo bomber.

La Juventus ha assoluta necessità di vendere Dusan Vlahovic. Al di là delle parole di Damien Comolli, che ha fatto presente come di fronte a offerte non congrue l’attaccante serbo rimarrebbe a Torino, l’obiettivo dei bianconeri è quello di cedere l’ex viola – che ha un contratto fino al 2026 – già in questo calciomercato estivo.

In questo modo i torinesi risparmierebbero i 12 milioni di euro di ingaggio di Vlahovic e libererebbe anche un posto in attacco per un centravanti (che nei piani di Comolli e Tudor dovrebbe essere Kolo Muani). Al momento l’unico club che ha manifestato un certo interesse per Vlahovic è il Milan. Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri ed ex juventino, sta spingendo per riavere Dusan dopo averlo avuto a disposizione negli scorsi anni a Torino.

Il club di via Aldo Rossi si sta però orientando su un altro profilo, principalmente a causa dei costi troppo elevati dell’operazione Vlahovic. La Juve, infatti, chiede tra i 20 e i 25 milioni per il cartellino dell’attaccante di Belgrado: una somma che il Milan dovrebbe quindi aggiungere ai 7 milioni di euro all’anno che andrebbe a garantire al giocatore.

Milan-Vlahovic, ormai è deciso: svolta per il bomber

Ecco perché nelle ultime ore si registra un cambio di direzione. Igli Tare aveva provato ad aumentare il pressing per Darwin Nunez, dato in uscita dal Liverpool: il giocatore, però, sembra ormai in partenza verso l’Arabia Saudita dopo aver raggiunto un accordo con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi (i Reds incasseranno 65 milioni). Il Milan va quindi dritto su Rasmus Hojlund, ex Atalanta determinato a lasciare il Manchester United dopo due stagioni non all’altezza delle aspettative.

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 è proprio il bomber danese il primo obiettivo di Tare per l’attacco, specialmente se allo United dovesse arrivare Sesko. Ma allora che fine farà Vlahovic? Gli ultimi rumors parlano di un forte interesse da parte del Barcellona. Anche i blaugrana hanno bisogno di un attaccante, dato che Robert Lewandowski ha il contratto in scadenza tra un anno (proprio come Dusan) e potrebbe lasciare la Catalogna già in questo calciomercato estivo: sull’ex Bayern c’è proprio l’Al-Hilal, ancora a caccia di bomber nonostante il colpo Nunez ormai in via di ufficialità.

Il club del presidente Laporta sta quindi pensando di presentare un’offerta da 15 milioni di euro più 9 di bonus alla Juventus per l’attaccante serbo. Un’offerta che farebbe tutti contenti, compreso lo stesso Vlahovic che gradirebbe molto indossare la maglia di uno dei club più importanti d’Europa.