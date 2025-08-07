Gasperini approda alla Roma e boccia il calciatore: possibile la cessione, la Juve sta a guardare e potrebbe approfittarne.

Ogni anno, quando arriva l’estate, il calcio si trasforma in qualcosa di diverso. Non si gioca più solo in campo, ma anche nelle stanze dei dirigenti, nelle telefonate all’alba, nei silenzi strategici e nei sussurri che diventano notizie.

È una fase strana, affascinante, che accende la fantasia dei tifosi. È lì che tutto sembra possibile, che anche un sogno può trasformarsi in realtà. E quest’anno, senza ombra di dubbio, il mercato italiano sta regalando un mix di nostalgia e passione, alimentato da ritorni inattesi, trattative imprevedibili e colpi che sembrano già scritti nel destino.

Gasperini lo boccia, la Juve ne approfitta

Tra le storie che stanno agitando questa finestra estiva c’è senza dubbio quella di Gian Piero Gasperini, approdato alla Roma con la voglia di riportare entusiasmo e gioco in una piazza che vive di ambizione. Però, il tecnico non è tipo da mezze misure. Appena arrivato, ha cominciato a mettere mano alla rosa, con idee chiare e scelte forti. Una su tutte ha colpito più delle altre: l’esclusione, di fatto, di un calciatore che in molti consideravano uno dei pezzi pregiati della nuova Roma.

Stiamo parlando di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, reduce da una buona stagione con numeri importanti e un profilo internazionale in crescita, sembrava destinato ad avere un ruolo centrale nel progetto. Però, così non sarà. Gasperini non si è nascosto, anzi. Ha parlato apertamente dei limiti tecnici del giocatore, lasciando intendere che non rientra nel suo modo di intendere il calcio. E da lì è cominciata la fuga in avanti delle pretendenti, con alcune big italiane pronte ad approfittarne.

Occhi puntati soprattutto sulla Juventus, che segue la situazione con attenzione. Il club bianconero ha già diversi dossier aperti in attacco, ma se la questione Kolo Muani non dovesse risolversi come sperato, un profilo come quello di Dovbyk potrebbe rappresentare un’alternativa concreta. Non solo fisicità e presenza in area, ma anche una voglia matta di rilanciarsi dopo quella che per lui sarebbe una bocciatura bruciante.

Attenzione anche al Milan, sempre a caccia di una punta con certe caratteristiche. Non è escluso che, nelle ultime settimane di mercato, i rossoneri possano fare un tentativo, soprattutto se ci fosse la possibilità di chiudere a cifre più contenute rispetto a quanto previsto fino a poche settimane fa.

Il calciomercato, insomma, continua a intrecciare emozioni e strategie. E mentre alcuni sogni tramontano, altri iniziano a prendere forma. Perché è proprio questo, alla fine, il suo fascino più grande: la possibilità che, in qualsiasi momento, tutto possa cambiare.