Il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin parla a Sport Mediaset della situazione dell’Inter e di Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin che parla a Sport Mediaset della gestione di Simone Inzaghi nell’Inter: “Bisogna pretendere che l’Inter ritorni ai livelli di novembre-dicembre. Simone Inzaghi non è al primo mese della sua stagione nerazzurra. Con lo stesso gruppo deve ridare certezze e conferme ad una squadra che detiene un potenziale elevatissimo.” Conclude il giornalista di fede nerazzurra.

Simone Inzaghi

L’ex portiere Mareggini della Fiorentina parla a Radio Firenze Viola del dualismo tra Onana e Handanovic: “Il secondo ha dato sempre certezze, all’Inter non è mai stato messo in discussione e ora viene accostato da un portiere giovane. Le ultime prestazioni nonostante i KO sono state buone, non bisogna fare casino. Anche alla Fiorentina l’alternanza non va bene, né quest’anno né lo scorso anno.“

