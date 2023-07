Il giornalista Fabrizio Biasin descrive pro e contro dell’acquisto molto discusso del colombiano ex Juve.

Fabrizio Biasin su Libero ha indicato cosa deve fare Juan Cuadrado per farsi amare dai suoi nuovi tifosi. “Cuadrado sarà l’alternativa ‘tecnica’ a Denzel Dumfries sulla corsia destra e, nelle intenzioni, aiuterà Simone Inzaghi a variare il gioco sugli esterni, l’anno scorso certamente efficace ma un po’ troppo, diciamo così, ripetitivo (e infatti in un mondo ideale il tecnico vorrebbe anche Carlos Augusto a sinistra, ma prima bisogna piazzare Gosens). I tifosi dell’Inter, o quantomeno la gran parte, sono parecchio incazzati e non è difficile comprendere il motivo”.

Giuseppe Marotta

“Cuadrado da parecchio tempo rappresenta ‘uno dei’ se non ‘il prototipo’ del giocatore ‘anti-interista’, il tutto per questioni di campo note e arcinote. Detto il parole povere, per la quasi totalità dei tifosi è un tuffatore, anti-sportivo, sleale, volto simbolo degli acerrimi rivali di casa Juve. Dall’altra parte ci sono le ragioni del club. O meglio, quelle dei dirigenti e di Inzaghi. Fosse dipeso da loro avrebbero evitato di puntare su un ultra-trentenne e sarebbero andati su altro. Ma qui tocca fare i conti… con i conti e quelli chiariscono perché in assenza di liquidità non esiste alternativa tecnica migliore di Cuadrado. Come si esce dall’impasse? Semplice, con i risultati. Qualche anno fa l’avvento di Antonio Conte fece storcere il naso a più d’uno, ma il passaggio ‘indiretto’ dalla Juve e, soprattutto, la vittoria dello scudetto fecero dimenticare ogni genere di trascorso. Ora toccherà a Cuadrado riuscire nell’impresa“.

