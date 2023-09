Fabrizio Biasin, giornalista, ha difeso Rafael Leao dalle critiche ricevute al termine della gara tra Milan e Newcastle

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha difeso così l’attaccante del Milan Rafa Leao:

«Leao trasformato in un mix tra Marilyn Manson e Pierino la Peste per aver toppato una partita. Robe da matti. (Che poi, francamente, secondo me non ha neppure giocato così male)».

The post Biasin difende Leao: ha detto questo sul portoghese appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG