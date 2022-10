Sono queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin su Libero, che parla così sull’Inter e soprattutto il portiere di Handaonvic.

Nell’editoriale del martedì parla a Libero, il giornalista Fabrizio Biasin sull’Inter: “Handanovic non è ‘il’ problema dell’Inter, la sua conferma lo è: se decidi che lo sloveno deve essere ancora il titolare prendi una decisione legittima, ma allora lasci stare Onana e punti su un secondo da far crescere. Se porti a casa Onana, invece, lo devi far giocare, altrimenti è come comprare la macchina nuova, parcheggiarla in garage, farle prendere polvere e uscire con quella vecchia perché… «beh, in fondo va ancora». Sì, ma l’altra nel frattempo perde di valore. E pure l’Inter.“

A Sky Club, parla Di Canio: “Inter Roma? E’ la lettura anche di un allenatore che deve dire di andare diretti, vista anche la stanchezza. I giocatori sono irrequieti e negativi, si vede che ci provano ma peccano parecchio sul piano del nervosismo.“

