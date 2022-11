Ecco le parole di Fabrizio Biasin che sulla trasmissione radio Microfono Aperto parla dell’Inter ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin che alla trasmissione radio Microfono Aperto parla così dell’Inter, le sue parole sul mercato: “Il discorso mercato all’Inter è semplice: se qualcuno alza la mano e dice ‘mister Inzaghi voglio andare via per giocare di più’, allora l’Inter prende in considerazioni qualche entrata. Se restano tutti non c’è spazio materiale.“

Conclude così il giornalista: “Ci sono due/tre situazioni da discutere: bisogna capire se Gosens vuole andare via per giocare di più e se Gagliardini vuole fare il sesto centrocampista o trovare spazio altrove. Direi basta perché in realtà gli altri ruoli sono occupati da giocatori che bene o male giocano. Se serve un difensore in più? No, in realtà i difensori ci sono. È la fase difensiva che va migliorata perché finora ha funzionato poco.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG