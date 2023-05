Il giornalista Fabrizio Biasin torna sull’argomento del ballottaggio in attacco.

Fabrizio Biasin a Pressing ha sottolineato la grande forza della rosa dell’Inter. “Sono molto contento per due motivi: questa decisione è complicata e la prende un allenatore che negli ultimi due mesi le ha azzeccate tutte, ha perso una sola partita col Napoli e le altre le ha vinte”.

Edin Dzeko

“Finalmente ci rendiamo conto che questa rosa ha dei bei problemi, il problema di tenere fuori uno tra Dzeko e Lukaku è la testimonianza che questo è uno squadrone. Non ho grossi problemi: so che Inzaghi avrà bisogno di entrambi, un piano partita ipotetico è provare a resistere per poi attaccare. Se vuoi resisti, resisti con Dzeko. Se vuoi attaccare, attacchi con Lukaku“.

