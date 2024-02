Il giornalista Fabrizio Biasin sottolinea come la scorsa estate i discorsi sulle potenzialità dei nerazzurri fossero di altro tenore rispetto a quelli attuali.

Fabrizio Biasin su TMW ha riconosciuto i grandi meriti dell’Inter per quanto fatto dalla scorsa estate ad ora. “Da Siro è andata in scena la sfida scudetto, l’ha vinta con merito l’Inter. L’Inter è la squadra che (tutti in coro) “deve vincere lo scudetto” e “è la più forte”. E forse sarebbe il caso di apporre dei correttivi”.

L’annotazione

“L’Inter sta dimostrando di essere il gruppo che gioca il miglior calcio e questo dipende certamente dalla presenza di giocatori eccellenti, ma anche dal fatto che ci sia un signore in grado di incastrali al meglio, Inzaghi. Questa cosa è spesso sottaciuta, così come in pochi fanno riferimento alla rivoluzione estiva, quella che ha visto partire una dozzina di giocatori – tra forti e comprimari – che poteva significare anche “fallimento”.

Piotr Zielinski

La critica

“Nelle famose griglie pre-campionato, per dire, c’era chi dava i nerazzurri come terza o quarta forza del torneo, poi la squadra ha iniziato a vincere e allora la narrativa è drasticamente cambiata. Va sempre così, del resto. Questo per dire cosa Semplicemente che ognuno si ricorda sempre di quello che gli fa più comodo e lo fa unicamente per poter portare avanti la propria tesi (compreso il sottoscritto, sia messo agli atti)”.

Sul mercato

“Ah, Zielinski e Taremi in nerazzurro sono affari praticamente fatti, anche se in assenza di firme è sempre meglio cautelarsi aggiungendo orpelli tipo “se tutti manterranno la parola data””.

