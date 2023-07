Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter in vista dell’ipotetica cessione di Andrè Onana: i nomi sul piatto

In caso di cessione di Andrè Onana, l’Inter piazzerebbe due colpi di mercato, secondo l’opinione del giornalista Fabrizio Biasin. Ecco le sue parole sul mercato nerazzurro su Twitch:

LE PAROLE- «All’Inter mi sembrano anche curiosamente ottimisti rispetto a Lukaku. Io mi metto anche nei panni dei dirigenti del Chelsea, che potrebbero pensare: ‘Questi ce l’hanno portato via già l’anno scorso, ora ci offrono 30 milioni. Non è mica sempre Natale’. Ma l’Inter si fa forza con la ferma volontà di Lukaku di continuare la sua carriera solo e soltanto in nerazzurro»

Diciamo che l’Inter incassa 55 milioni (per Onana, ndr): avrebbe buone possibilità di trattenere Lukaku, e sarebbe un gran colpo, e avrebbe buone possibilità di portare a Milano il giovane centrocampista dell’Udinese (Samardzic, ndr). Ora, non so se con quest’ultimo ci sia già una sorta di patto sulla parola, ma so che l’interesse per il giocatore c’era e c’è ancora»

