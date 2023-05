Il giornalista Fabrizio Biasin esprime il suo parere sulla posizione del tecnico nerazzurro.

Fabrizio Biasin a Pressing ha elogiato Simone Inzaghi. “Quest’anno Inzaghi è stato sull’altalena, l’abbiamo esonerato e celebrato nell’arco di poche settimane. E’ stato bravissimo a resistere sotto questo punto di vista, è arrivato un massacro mediatico in alcuni casi legittimo, alcune cose le ha sbagliate ma molte altre no”.

Simone Inzaghi

“Lui ha resistito, è stato sempre ben educato e non è da tutti e poi ha risposto con i fatti, se l’Inter arriva in questa condizione psico-fisica a maggio e tutti stanno iper-performando, il merito è suo e del suo staff. Comunque vadano le sue finali, per me è già confermato. Inzaghi è riconoscente ad Ausilio e Marotta per averlo portato all’Inter ma è un po’ arrabbiato quando un paio di mesi fa sono uscite diverse prime pagine dove si ragionava sul futuro in panchina dell’Inter senza Simone Inzaghi. A lui ha dato fastidio l’atteggiamento mediatico e forse anche la spinta di qualcuno che, da fuori, provava a insidiare la sua panchina“. Poco fa è arrivata anche la conferma di Marotta: Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione.

L’articolo Biasin: “Inzaghi è stato bravissimo a resistere ma si è arrabbiato qualche mese fa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG