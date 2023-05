Il giornalista Stefano Cecchi, intervistato dal Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina

Stefano Cecchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ha presentato la gara con in palio la Coppa Italia tra Fiorentina e Inter:

«Io Jovic lo avevo visto bene a Basilea. Cabral in quella partita si era visto poco. Jovic rischia di essere l’uomo della finale. Lo vedo in palla. La Fiorentina non parte favorita con l’Inter, ma non sarebbe la prima a vincere da sfavorita».

L’articolo Cecchi: «Jovic può decidere Inter-Fiorentina. I viola possono vincere da sfavoriti» proviene da Inter News 24.

