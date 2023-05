Il doppio ex Lele Adani esprime il suo parere sulla finale di Coppa Italia che si gioca mercoledì.

Lele Adani ha parlato del prossimo Inter-Fiorentina a margine di un evento tenutosi a Firenze. “La Coppa Italia per la Fiorentina equivale alla Champions che vediamo il martedì e il mercoledì in tv. Fai fatica a trovare tifosi che ti trasmettano un simile senso di unione e una simile passione. So che questa squadra con questo allenatore è molto legata alla città di Firenze, sarà senza dubbio fatto uno sforzo per provare a fare felice il popolo gigliato”.

Nikola Milenkovic

“Recentemente abbiamo visto una partita a San Siro che ha mostrato la forza dell’Inter, che ha creato tante occasioni da gol, ma anche una Fiorentina capace di accompagnare sempre con tanti uomini e di presentarsi in area con tanti giocatori. Fino a qualche tempo fa non c’era un grande supporto dalle ali e dagli attaccanti, era l’unico deficit dei viola nella prima parte di stagione, ma adesso i gol stanno arrivando. Non c’è una favorita in questa finale, i gigliati hanno una squadra preparata che sa trovare tante chiavi di lettura durante la gara“.

L’articolo Adani: “L’Inter crea tante occasioni ma non c’è una favorita per la finale di Coppa Italia” proviene da Notizie Inter.

