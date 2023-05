Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, prima del calcio d’inizio della sfida dei bianconeri con l’Empoli

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida della Juve contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «Anche oggi dobbiamo dare la dimostrazione che pensiamo al campo. In questa situazione è difficile, queste cose ci coinvolgono ma dobbiamo pensare al campo. Ad oggi non si capisce niente, non c’è chiarezza e dobbiamo fare più punti possibili».

POST SIVIGLIA – «Dobbiamo essere pronti, è sempre il campo che parla. C’è dispiacere, era un nostro obiettivo, il Siviglia ha meritato ma dovevamo fare di più. Oggi dobbiamo dare la dimostrazione di andare avanti»

