Il giornalista ha espresso la sua opinione sulla stagione del tecnico nerazzurro

Intervistato dai microfoni di Radio24, il giornalista vicino all’ambiente nerazzurro, Fabrizio Biasin, ha voluto esprimere la sua opinione su Simone Inzaghi e la stagione del tecnico all’Inter.

LE PAROLE- «Su di lui si cambia idea ogni settimana. In questo momento ha vinto solo una Supercoppa, questo è certo, ma sicuramente torneranno a massacrarlo oppure a celebrarlo a seconda di come finirà. L’unica certezza è che giocherà 56 o 57 partite ed è ancora in ballo su parecchi forti. Inoltre ha portato nelle tasche della società un centinaio di milioni con le vittorie in coppa, che non sono proprio pochissimi. Dunque, secondo me una pacca sulla spalla se la meriterebbe già. Ma sono anche consapevole che il quarto posto è l’obiettivo minimo e se la squadra non si qualificherà alla prossima Champions League questa stagione sarà vista come negativa»

