Il giornalista è tornato a parlare della stagione nerazzurra secondo il suo punto di vista

Intervistato da TMWRadio, Xavier Jacobelli, ha analizzato la stagione dell’Inter secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «All’indomani della grande affermazione di Inzaghi, al secondo anno in finale di Coppa Italia, parliamo delle 11 sconfitte in campionato. Io credo che non bisogni guardarsi indietro ma avanti: i nerazzurri sono in finale e si giocheranno una semifinale di Champions League. Inoltre, hanno ampiamente la possibilità di entrare tra le prime quattro. Il bottino per ora recita 95 milioni di euro incassati in Europa, mica male per le casse della società. Mi pare che non sia tutto frutto del caso ma che anzi sminuire il lavoro di Inzaghi sia un esercizio semplice anche se è su quella panchina da un anno e mezzo, non da tre. Con un allenatore che in questo momento si ritrova nelle prime quattro d’Europa e in finale di Coppa Italia, non si può parlare di bilancio negativo.»

