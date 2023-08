Il giornalista Fabrizio Biasin torna sul clamoroso voltafaccia del belga.

Fabrizio Biasin su Libero dice la sua sul caso Lukaku. “L’addio di Lukaku all’Inter (oddio, in realtà non è un giocatore di proprietà dei nerazzurri da tempo…) sta facendo discutere assai. Secondo recenti e credibili ricostruzioni (l’ultima del Corriere della Sera), il colosso belga parlava con la Juve da mesi e si è promesso ai bianconeri subito dopo la finale di Champions, ovvero poco prima di pubblicare sui social l’ennesima promessa di amore e fedeltà ai suoi ormai ex tifosi”.

Romelu Lukaku

“Questa mancanza di chiarezza ha fatto incazzare chi lo ha coccolato nei mesi bui del suo infortunio e mette in allarme i suoi probabili, futuri sostenitori. La campagna mediatica che ha trasformato il ‘gigante buono e fortissimo’ in una sorta di ‘orco cattivo e sopravvalutato’ è di sicuro esagerata. La verità è una sola: Lukaku era ed è un gran bomber, ma pure una persona per nulla affidabile“.

