Il giornalista Fabrizio Biasin è tornato sulla questione relativa all’attaccante belga che oggi è arrivato a Roma.

Fabrizio Biasin a Pressing ha evidenziato i danni che prodotto Lukaku quest’estate all’Inter. “Il valore tecnico di Lukaku è indiscutibile in Serie A, sia che giochi per l’Inter, la Juve o la Roma. Se sta bene, segna bendato 20 gol. Non ho nessun dubbio. Certamente chi si porta a casa Lukaku fa un grande affare. Abbiamo messo in discussione Lukaku per il suo atteggiamento, le sue qualità tecniche sono indiscutibile”.

Romelu Lukaku

“Se la Roma prende Lukaku in prestito a 5 milioni con ingaggio a 7,5 milioni fa un grandissimo affare. E’ diritto di Lukaku proseguire la carriera dove meglio crede ed è stradiritto del Chelsea di fare quello che crede col cartellino di Lukaku. Non è diritto di Lukaku prendere in giro l’Inter e i suoi tifosi. Ad un certo punto quest’estate Ausilio vola a Londra e trova l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni più 5 di bonus. Tutto tempo perso, tutto tempo che Lukaku fa perdere all’Inter, il mercato dell’Inter è stato stravolto“.

L’articolo Biasin: “La Roma fa un grandissimo affare prendendo Lukaku, il belga ha fatto perdere tempo all’Inter” proviene da Notizie Inter.

