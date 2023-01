Ecco le parole del giornalista Fabrizio Biasin, discute così del mancato rinnovo di Skriniar con l’Inter, ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin, ecco cosa dice su Skriniar che non ha rinnovato il contratto con l’Inter, le parole a SportItalia: “Ieri sera è andato tutto malissimo: l’Inter ha detto addio alle residue speranze scudetto, e l’agente ha addirittura parlato. Ognuno si prenda le sue colpe, anche perché la società poteva incassare 50 milioni e prendere Bremer e Milenkovic. I tifosi si sarebbero incazzati, ma alla lunga tutto avrebbe avuto senso. I nerazzurri puntavano ad una cifra superiore, i francesi dall’altra parte hanno agito con furbizia.“

Zenga a Sky Sport parla così: “Si vedeva dal primo tempo che l’Inter non era in forma, l’Empoli ha fatto una signora partita e bisogna dirlo. 25 punti in classifica vuol dire essere una squadra seria. Onana? Il gol è sicuramente evitabile, ma capita di fare anche degli errori.“

