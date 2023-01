Ecco le parole di Stefano Impallomeni, l’ex calciatore parla così a TMW Radio della prestazione dell’Inter contro l’Empoli.

Sono queste le parole di Stefano Impallomeni, ecco cosa dice l’ex giocatore a TMW Radio sulla situazione dell’Inter dopo la sconfitta di Empoli: “Confermo che è la rosa più forte ma ci sono dei problemi. L’Empoli comunque sa giocare a calcio e l’Inter non è entrata bene in campo. E’ entrata molle, non riusciva a sfondare e a fare due passaggi di fila. Correa non è pronto e lo ha fatto giocare subito, poi anche un tempo con un uomo in meno. Inzaghi ieri non mi ha convinto.“

Conclude così: “Non è stata preparata bene la partita. Contro il Milan era stata splendida, ma contro l’Empoli mi è sembrata una delle Inter più brutte in stagione, e capisco poco il perché. Da tre anni è la più forte l’Inter, lo scorso anno l’ha buttato via il titolo e oggi con sei partite perse è terza“.

