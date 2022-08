Queste le parole di Fabrizio Biasin a Sponda Nerazzurra TV, il giornalista parla del mercato dell’Inter in entrambe le fasi.

A Sponda Nerazzurra TV, Fabrizio Biasin fa il punto del mercato dell’Inter, queste le sue parole: “L’Inter non farà una quinta punta: nella testa di allenatore e dirigenti le quattro punte presenti vanno più che bene. Non ci sono i soldi per la quinta punta, che sarà un Primavera o all’occorrenza Mkhitaryan. Questa è una cosa che hanno detto senza giri di parole.“

Henrikh Mkhitaryan

Per la fase difensiva racconta: “Il difensore? Il budget a disposizione è 0: nomi importanti che ogni tanto girano, girano perché si ipotizza possa uscire Skriniar. Bisogna sperare che il budget resti 0, perché se diventa 15-20 significa che è partito Skriniar.“

Conclude il giornalista: “L’Inter ha in mente un paio di situazioni interessanti: una di queste è Akanji, che non è a 0 ma puoi prenderlo in qualche maniera. L’ultima opzione è Acerbi: se non dovessero riuscire a fare i 2-3 che hanno in mente, c’è una possibilità per lui che non può restare alla Lazio. Ci sono piani A, B e C, la certezza è che il budget è 0.“

